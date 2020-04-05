Уряд доручив ОДА потурбуватися про одиноких пенсіонерів на самоізоляції

Кабінет міністрів України доручив обласним державним адміністраціям вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких громадян похилого віку, які перебувають на самоізоляції.

Про це йдеться в Роз’ясненні щодо нових обмежувальних заходів на період карантину, опублікованому на Урядовому порталі.

"Уряд доручив обласним державним адміністраціям вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, які одиноко проживають, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід", - йдеться у тексті роз'яснення.

Також люди, що знаходяться на самоізоляції (крім хворих на COVID-19) та про яких немає кому подбати, мають право відвідувати магазини та інші місця торгівлі, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. Ці люди мають дотримуватися масочного режиму.

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Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

З 6 квітня в Україні буде посилено обмежувальні заходи. Зокрема, не можна буде перебувати в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски.

Також заборонене переміщення групою більш як дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років, батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, іншими особами відповідно до закону, або повнолітніми родичами дитини. Дітям не можна перебувати у громадських місцях.

Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків, а також проведення всіх масових заходів також під забороною.

Не можна буде перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус.

Нагадаємо: станом на 22:00 4 квітня в Україні нарахували вже 1225 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужали.