Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій 3,4 мільярда

Пенсійний фонд України спрямував на виплату пенсій 3,4 млрд гривень.

Про це ПФУ інформує у Facebook.

«На пенсійні виплати спрямовано 3,4 мільярда гривень, що складає 9,4% місячної потреби», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, виплату пенсій проведуть у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію буде зараховано на рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ „Укрпошта”, пенсії доставлять листоноші додому.

ПФУ також просить пенсіонерів без нагальної потреби не виходити з дому, не ризикувати своїм здоров’ям і життям.

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Як повідомлялося, 2 квітня Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій і спрямував на виплати 1,6 млрд гривень.