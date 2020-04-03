Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій 3,4 мільярда

Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій 3,4 мільярда

Укрінформ
Пенсійний фонд України спрямував на виплату пенсій 3,4 млрд гривень.

Про це ПФУ інформує у Facebook.

«На пенсійні виплати спрямовано 3,4 мільярда гривень, що складає 9,4% місячної потреби», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, виплату пенсій проведуть у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію буде зараховано на рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ „Укрпошта”, пенсії доставлять листоноші додому.

ПФУ також просить пенсіонерів без нагальної потреби не виходити з дому, не ризикувати своїм здоров’ям і життям.

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Як повідомлялося, 2 квітня Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій і спрямував на виплати 1,6 млрд гривень.

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