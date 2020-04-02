Сплеск безробіття очікується у другій половині квітня - центр зайнятості

Сплеск безробіття очікується у другій половині квітня - центр зайнятості

Укрінформ
В Україні сплеск безробіття, пов'язаного з карантином у зв’язку із загрозою поширення коронавірусу, очікується у другій половині квітня.

Про це сказала директор Державного центру зайнятості Ольга Макогон в інтерв’ю виданню «Мінфін», оприлюдненому на сайті ДЦЗ.

«За перші дні карантину сплеску заяв на реєстрацію в службі не було, але це пов’язується з багатьма об’єктивними причинами. Поки що роботодавці намагаються у різний спосіб зберегти персонал: скорочують робочий час, надають відпустки різних видів, переводять на дистанційну роботу тощо. Але, швидше за все, починаючи з другої половини квітня кількість офіційних звільнень збільшиться, а разом з цим і число зареєстрованих безробітних», - зазначила Макогон.

Водночас вона підкреслила, що у зв’язку з цим необхідно буде переглянути бюджет на 2020 рік.

«Видаткова частина бюджету на виплати допомог по безробіттю та по частковому безробіттю потребуватиме збільшення», - сказала директор центру.

Макогон додала, що оновлений макроекономічний прогноз Мінекономіки передбачає збільшення рівня безробіття з 8,1% до 9,4% у 2020 році. Однак цей показник не є тотожним кількості безробітних, зареєстрованих у центрі зайнятості.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні на карантин закрито навчальні й торговельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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У трамваях, тролейбусах, автобусах, маршрутних таксі дозволяється перевезення кількості пасажирів, яка одночасно не перевищує половини кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу та визначених у реєстраційних документах.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. А з 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

25 березня уряд запровадив на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня.

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