Часткове безробіття: на час карантину держава платитиме допомогу

Допомога у зв'язку з частковим безробіттям на час карантину, відповідно до нового закону про соціальні гарантії, буде надаватися роботодавцям з-поміж суб’єктів малого та середнього підприємництва.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

«Підтримка роботодавців та працівників сфери малого та середнього підприємництва, які скоротили чи припинили діяльність в умовах протидії коронавірусній хворобі COVID-19, є одним із основних положень прийнятого законопроєкту № 3275. Законом введено поняття часткового безробіття на період дії обмежувальних заходів, встановленими Кабінетом міністрів України для запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для отримання допомоги по частковому безробіттю роботодавцю необхідно звернутись до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (центру зайнятості), за місцем реєстрації як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Необхідно подати такі документи: заяву в довільній формі; копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) виробництва та переліком карантинних заходів; відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю; довідку про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску.

Право на допомогу по частковому безробіттю мають застраховані особи, з якими роботодавець оформив трудові відносини, наголосили у міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» ухвалено на позачерговому засіданні Верховної Ради 30 березня 2020 року.

Документом передбачені додаткові соціальні та економічні гарантії для підтримки громадян і бізнесу в умовах протидії поширенню коронавірусу в Україні. Зокрема, передбачено виплату допомоги з часткового безробіття працівникам малих і середніх підприємств, для яких будуть збережені робочі місця під час карантину.

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Крім того, спрощується оформлення дистанційної роботи: працівники мають право розподіляти робочий час на свій розсуд, а виконання дистанційної роботи не призводить до будь-яких обмежень трудових прав чи зменшення зарплати.

Усі соціальні виплати на період карантину будуть продовжені автоматично.

Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню COVID-19.