У Києві безробітні отримають усі передбачені законодавством послуги

В умовах карантину громадяни отримають усі передбачені законодавством послуги служби зайнятості.

На цьому наголосив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Не треба хвилюватися: громадяни отримають усі передбачені законодавством послуги служби зайнятості. Для цього варто лише перебувати на телефонному зв’язку зі своїм кар’єрним радником», - сказав Білич.

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За його словами, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» за №3275 від 29.03.2020 удосконалює загальні підходи до надання допомоги по безробіттю на період карантину.

«Цей закон унормовує стосунки служби зайнятості зі своїми клієнтами під час карантину та надає додаткові економічні та соціальні гарантії громадянам у зв’язку з поширенням коронавірусу», - наголосив Білич.

Згідно з цим законом, Державному центру зайнятості надано право визначати особливості реєстрації, перереєстрації, надання статусу безробітного та призначення виплати допомоги по безробіттю, відмінні від встановленого порядку.

Зокрема, статус безробітного на період карантину надається особам з першого дня реєстрації їх у центрах зайнятості за їх особистою заявою без вимог до наявності підходящої роботи. Допомога по безробіттю в період карантину призначається з першого дня надання статусу безробітного.

Виплата допомоги по безробіттю може здійснюватися без особистого відвідування безробітним центру зайнятості за умови підтвердження наміру перебування у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації (телефонний зв’язок, електронні засоби тощо).

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