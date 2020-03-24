У Києві служба зайнятості перейшла на особливий режим роботи

Під час карантину столична служба зайнятості перейшла на особливий режим роботи, спрямований на запобігання поширенню коронавірусу та забезпечення прав громадян.

Про це Укрінформу повідомили у Київському міському центрі зайнятості.

"Київський міський центр зайнятості та його районні філії працюють в особливих умовах. Тимчасово, на період карантину, обмежено особистий прийом відвідувачів. Спілкування фахівців служби з клієнтами стало дистанційним – з використанням телефону або електронної пошти", - повідомив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Керівник КМЦЗ наголосив, що нарахування допомоги по безробіттю відбувається відповідно до діючого законодавства.

"Центр зайнятості у період карантину відвідувати не потрібно (семінари та інші групові заходи також скасовано). Санкції ні до кого застосовуватися не будуть. Головне - знаходитися на зв’язку з кар’єрним радником. Нарахування допомоги по безробіттю відбувається у відповідності до діючого законодавства. У разі прийняття змін, повідомлення про них одразу з’являться на офіційних медіа-ресурсах Київського міського центру зайнятості", - зазначив Білич.

Зокрема, для тих, хто зареєстрований у службі зайнятості, відвідування, призначене на період карантину, переноситься на інший термін.

"Кожному із зареєстрованих мав зателефонувати працівник центру зайнятості та повідомити про це. Якщо до вас не додзвонилися, зателефонуйте своєму кар’єрному раднику", - повідомляють у відомстві.

У службі зайнятості зазначили, що громадяни, які бажають зареєструватися у службі зайнятості як безробітні, мають можливість надіслати до будь-якої з районних філій скан-копії документів, необхідних для реєстрації, скориставшись одним з двох зручних способів: електронною поштою або відповідною скринькою, яка розміщена при вході до кожної районної філії.

Перелік документів, скан-копії яких треба подавати для реєстрації:

- паспорт громадянина України;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- трудова книжка (цивільно-правовий договір або документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості);

- документ про освіту;

- військовий квиток, за наявності - посвідчення УБД;

- особи з інвалідністю - також копія довідки МСЕК з рекомендаціями про працю та індивідуальної програми реабілітації.

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Разом з документами треба вказати свій контактний номер телефону, щоб при потребі працівник центру зайнятості міг оперативно зв’язатися із заявником.

Також необхідно заповнити заяви про надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю встановленої форми.

Крім цього, у Київському міському центрі зайнятості працює довідковий телефон: (097)528-14-71, а в кожній з районних філій – телефони чергових фахівців, зателефонувавши на які, клієнти служби та роботодавці отримають необхідну консультацію.

Інформацію з контактами (телефонними номерами та електронними адресами) розміщено на інформаційних ресурсах КМЦЗ: сайті та сторінці центру в соціальній мережі Facebook.

Фото з відкритих джерел