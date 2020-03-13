З початку року служба зайнятості працевлаштувала майже 3 тисячі киян

З початку року 22,9 тисячі киян скористалися послугами столичної служби зайнятості, 2,7 тисячі з них отримали роботу за сприяння Київського міського центру зайнятості.

Про це Укрінформ повідомили у пресслужбі КМЦЗ.

“Останнім часом ми осучаснили, модернізували роботу столичної служби зайнятості. Впровадили кілька нових сервісів для безробітних і роботодавців, зокрема, інститути кар’єрного радника, консультанта роботодавця, готуємось до впровадження найближчим часом інституту спеціалізованого кар’єрного радника, розрахованого, передусім, на роботу з вразливими на ринку праці категоріями населення. Намагаємося зробити, щоб кожна наша послуга була адресною, давала максимальний ефект”, - розповів директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Зазначається, що у січні-лютому 2020 року кількість безробітних, які проходили професійне навчання за направленням столичної служби зайнятості, збільшилася у півтора раза - до 400 осіб. Також у стільки ж разів збільшилася кількість осіб, які виявили бажання відкрити власну справу, отримавши одноразово виплату допомоги з безробіття для організації підприємницької діяльності.

У столичному центрі зайнятості наголошують, що особлива увага приділяється представникам соціально вразливих категорій населення. Так, з початку 2020 року із 704 зареєстрованих у службі зайнятості громадян з інвалідністю, що мали офіційний статус безробітного, 70 було забезпечено роботою. 382 особи з числа зареєстрованих в службі зайнятості учасників АТО (ООС) мали статус безробітного, майже 40 з них було працевлаштовано.

У КМЦЗ повідомили, що у Києві спостерігається найвищий рівень зайнятості населення у віці 15-70 років серед регіонів України – 63,2% (середньоукраїнський показник – 58,3 %) та один з найнижчих рівнів безробіття в країні – друге місце після Харківщини, 5,7% (по Україні – 8,1%).

На сьогодні у базі даних Київського міського центру зайнятості налічується майже 8,3 тисячі актуальних вакансій, отриманих від роботодавців.

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