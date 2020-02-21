Київський центр зайнятості запустив новий сервіс «Консультант роботодавця»

З початку 2020 року Київський міський центр зайнятості запровадив новий сервіс - інститут «Консультант роботодавця». За цей час укомплектовано близько півтори тисячі вакансій, які надійшли від роботодавців.

Про це Укрінформу повідомили 21 лютого в пресслужбі центру.

«Новий сервіс для роботодавців спрямований на реалізацію ефективних методів та комплексного підходу до вирішення завдань побудови взаємовідносин з роботодавцями – головними партнерами служби зайнятості – та формування єдиної бази вакансій легальної роботи в Україні», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, основною метою впровадження інституту «Консультанта роботодавця» є партнерська співпраця з підприємствами, яка передбачає ретельне вивчення актуальних кадрових потреб та якісне і швидке укомплектування робочих місць із застосуванням елементів рекрутингу.

У Київському міському центрі зайнятості також повідомили, що переорієнтація роботи спеціалістів із взаємодії з роботодавцями у консультантів роботодавця відбувалася у два етапи: на першому проходили тренінги під керівництвом досвідчених тренерів, на другому був проведений цикл навчальних занять для знайомства з елементами рекрутингу та використання конкретних кейсів у пошуку та підборі персоналу.

«Раніше ми були фахівцями відділу із взаємодії з роботодавцями, надавали консультації щодо послуг з відшкодування єдиного внеску, компенсацій заробітних плат, організації тимчасових і громадських робіт. Тепер основне наше завдання, крім отримання вакансій від роботодавця, – якнайшвидше, за допомогою методів рекрутингу, заповнити ці вакансії. Якщо ми не можемо знайти у нашій базі потрібних фахівців, звертаємось до зовнішніх джерел (job-портали, соціальні мережі тощо), знаходимо там людей і якісно укомплектовуємо вакансії роботодавців», - порівнює свою роботу фахівець відділу із взаємодії з роботодавцями, а нині консультант роботодавця Оболонської районної філії КМЦЗ.

Загалом у 2019 році до Київського міського центру зайнятості з питань укомплектування вакансій звернулися 17 374 роботодавці, надавши інформацію про майже 75 тисяч вакансій. Фахівці служби зайнятості організували 886 семінарів, на яких побували 5673 роботодавці, 6706 разів відвідали підприємства, провели 339 інших інформаційно-роз’яснювальних заходів.

Фото з відкритих джерел