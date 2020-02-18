У Києві спостерігається попит на професіоналів - центр зайнятості

У Києві спостерігається попит на професіоналів з досвідом роботи: бухгалтерів, учителів, вихователів, медсестер.

Про це Укрінформу повідомили у Київському міському центрі зайнятості.

“Зберігається високий попит на професіоналів з досвідом роботи (сестра медична, вчитель загальноосвітнього навчального закладу, вихователь дошкільного навчального закладу, бухгалтер)”, - зазначили у центрі зайнятості.

У КМЦЗ розповіли, що з початку 2020 року до нього звернулося по допомогу у працевлаштуванні 4,8 тисячі громадян. За цей же час від підприємств надійшла інформація про 18 тисяч вільних робочих місць.

За даними КМЦЗ, 66% вакансій - це пропозиція роботи для кваліфікованих робітників (слюсар-сантехнік, слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрогазозварник); працівників сфери обслуговування та торгівлі (продавець-консультант, охоронник, помічник вихователя, кухар, продавець продовольчих товарів, молодша медична сестра з догляду за хворими) та представників найпростіших професій (підсобні робітники, вантажники, прибиральники, двірники, підсобні робітники).

Водночас, майже 89% безробітних, які на початок лютого перебували на обліку в столичній службі зайнятості, є професійними фахівцями. Натомість серед вакансій, інформацію про які Київський міський центр зайнятості отримав від роботодавців, лише 34% для відповідної категорії.

"В середньому на 1 вакансію претендують 3 професійні фахівці, зокрема, серед тих, хто займав керівні посади – 12 осіб", - розповіли у КМЦЗ.

У столичному центрі зайнятості констатують, що найбільші труднощі з працевлаштуванням мають «білі комірці» - адміністративні службовці та топменеджери (директори та заступники директорів, начальники відділів, головні бухгалтери, спеціалісти державної служби, менеджери з персоналу тощо).

Фото з відкритих джерел