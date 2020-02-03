У Києві торік виявили 1138 неоформлених працівників — служба зайнятості

У Київській міській державній адміністрації відбулася нарада зі столичними роботодавцями, які провадять діяльність у сфері торгівлі, щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наша робота з легалізації зайнятості у столиці буде продовжуватися й надалі, адже питання трудових відносин на сьогодні є одним із домінуючих в Україні. У всіх філіях столичної служби зайнятості розміщено інформацію для шукачів роботи із закликом йти на легальну роботу”, - розповів директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Директор КМЦЗ наголосив, що погоджуючись на нелегальну роботу громадянин позбавляє себе гарантованих державою прав на соціальний захист у разі безробіття.

“З тих 9 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних в місті Києві, у нас понад 2 тисячі — це безробітні, які мали престижні професії, і отримують максимальну допомогу по безробіттю —8408 грн. Кожен четвертий на обліку – це керівник найвищої ланки: від народних депутатів попереднього скликання, ексміністрів до генеральних директорів великих підприємств. Саме від легальності доходів на попередньому місці роботи залежить розмір виплати допомоги по безробіттю”, - наголосив Білич.

Як розповів перший заступник начальника головного управління Держпраці у Київській області Владислав Андрієнко, у 2019 році у Києві було виявлено 1138 неоформлених працівників.

“Найбільше неоформлених працівників у 2019 році було виявлено у сфері торгівлі, готелях та ресторанах”, - додав він.

У Держпраці підкреслили, що за минулий рік до управління надійшло 6 500 звернень, і найбільше з них стосувалися порушення строків виплати заробітної плати та неоформлення офіційно працівників на роботу.

“Під час інспекційних відвідувань ми перевіряємо сотні кафе, ресторанів, барів і дуже багато молоді, студентів працюють офіціантами, барменами, баристами. На жаль, ми маємо значну кількість скарг про те, що їх не оформляють на роботу і більше того, їм навіть не виплачують заробітну плату. Тому ми проводимо широку інформаційно-роз’яснювальну роботу, було охоплено тисячі підприємств, великі торговельні центри. Мета одна — донести до роботодавців думку про необхідність укладання трудових договорів”, - пояснив Андрієнко.

Також він нагадав про штрафи для роботодавців: “Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору — 141 690 грн. Порушення встановлених строків виплати заробітної плати, інших виплат передбачених законодавством — 14 тисяч грн”.

“Важливим моментом є те, щоб молодь дбала про своє майбутнє вже сьогодні. Зареєструвавшись на веб-порталі Пенсійного фонду України можна сидячи дома переглядати на скільки роботодавець, з яким у вас укладені трудові відносини, сплачує своєчасно за вас страхові внески, чи в повному обсязі вони сплачуються. Також на порталі є така послуга, як пенсійний калькулятор, яка дає можливість вже сьогодні прорахувати яким може бути розмір пенсії, а він залежить від стажу та заробітної плати”, - повідомила перший заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві Ірина Задерейко.

Фото: КМЦЗ