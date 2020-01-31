Служба зайнятості нагадує роботодавцям про обов'язковість легального працевлаштування

У Київському міському центрі зайнятості для столичних роботодавців провели інформаційний захід щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин.

Як розповів директор КМЦЗ Віктор Білич, робота з роз'яснення проводиться на виконання доручення Прем’єр-міністра України з метою здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми сьогодні проводимо захід і тема одна - ми за легальну працю, це потрібно всім, а не тільки державі, це потрібно кожній людині, а особливо працівникам. Є доручення уряду, і уряд усвідомлює цю проблему. Адже на сьогодні гостро стоїть питання легального працевлаштування та легальних трудових відносин в Україні", - розповів Білич.

Директор КМЦЗ зауважив, що на сьогодні у Києві зареєстровано понад 9 тисяч безробітних.

"На цей момент у нас 9 300 безробітних, і це більше, ніж було на кінець січня минулого року. Це пов'язано зі змінами у штаті центральних органів влади. Близько двох тисяч безробітних, які обіймали високі посади в міністерствах (84 особи), Управлінні справами Апарату Верховної Ради України (106 осіб), офісі Генерального прокурора України (152 особи), Національному банку України (37), Державній фіскальній службі (63 особи) та інших. Серед безробітних – 4 народні депутати України попереднього скликання, перший заступник та заступник міністра, по два голови районих державних адміністрацій та голови рад, 258 керівників підприємств, 113 прокурорів, 4 судді. Але багатьох роботодавців цікавлять інші категорії. На сьогодні подано понад 8 700 вакансій, і близько 8 тисяч у нас є вакансії з інших джерел", - сказав Білич.

Він наголосив, що столична служба зайнятості надає різні форми підтримки як безробітним, так і роботодавцям.

"За новостворені робочі місця у нас є можливість компенсувати роботодавцям єдиний соціальний внесок за працевлаштованого безробітного. При працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб - повний фонд заробітної плати, з усіма нарахуваннями. Є можливість навчання безробітних, більше 30 навчальних закладів задіяні у цій програмі. Майже 2 тисячі людей кожного року проходять таке навчання за рахунок коштів фонду на випадок безробіття", - підкреслив Білич.

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Водночас представник Держпраці наголосив, що допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору є порушенням трудового законодавства та карається штрафами.

"Протягом 2019 року ми притягали порушників законодавства до відповідальності, накладали штрафні санкції. У 2019 році було 1900 перевірок, інспекційних відвідувань. З них тисяча була по неоформленим працівникам. У нас тисячі скарг громадян про те, що їх офіційно не працевлаштовують. Тому ми проводимо посилену роботу у напрямку виявлення неоформлених працівників. Якщо минулого року був штраф 125 тисяч грн за одного неоформленого працівника, то цього року вже 141 600 грн", - розповів перший заступник начальника головного управління Держпраці у Київській області Владислав Андрієнко.

За його словами, найбільше скарг від громадян надходять саме у сфері торгівлі, потім йде сфера транспорту та будівництва.

"Ми хочемо такими інформаційними заходами донести до роботодавців інформацію про необхідність легалізувати свої трудові відносини, щоб вони офіційно працевлаштовували працівників. Мета проста - не притягувати до відповідальності, а щоб роботодавці самі оформляли людей на роботу офіційно", - наголосив Андрієнко.

Фото: КМЦЗ