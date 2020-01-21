Служба зайнятості впроваджує інститут консультанта роботодавця

Київський міський центр зайнятості вводить новий сервіс для роботодавців – Інститут «Консультанта роботодавця».

Про це Укрінформу повідомили у Київському міському центрі зайнятості.

“Головне в підготовці консультантів роботодавців - не оволодіння певним набором методів і технологій, а зміна погляду кожного фахівця на взаємодію з роботодавцями. І зрештою – розуміння особистої відповідальності за реалізацію всіх етапів співпраці: від першої комунікації до остаточного вирішення питання", - розповів директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Зазначається, що концепція інституту була затверджена наказом Державного центру зайнятості.

Як повідомили у службі зайнятості, суть цього сервісу – в обізнаності з кадровими потребами та специфікою економічної діяльності роботодавця, побудові довірливих стосунків з роботодавцем, надання йому послуг на високопрофесійному рівні із залученням сучасних засобів комунікації, зокрема з підбору кадрів.

Діяльність консультанта роботодавця зосередиться на двох напрямках. Перший стосується виконання замовлень роботодавця, а саме формування бази вільних робочих місць, якісний пошук і добір персоналу з використанням елементів рекрутингу в чітко обумовлений термін. Другий полягає у налагодженні стійких взаємовідносин та співробітництва державної служби зайнятості з роботодавцями, формуванні позитивного іміджу служби, залученні до співпраці стейкхолдерів у сфері зайнятості населення.

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Загалом сто працівників відділів взаємодії з роботодавцями усіх районних філій Київського міського центру зайнятості виконуватимуть функції консультанта роботодавця.

Очікується, що введення Інституту консультантів роботодавців зробить службу зайнятості відкритішою для клієнтів, насамперед, роботодавців.

У КМЦЗ зауважили, що це не єдина новація в діяльності столичної служби зайнятості. Рік тому у підрозділах Київського міського центру зайнятості з’явились посади кар’єрних радників – індивідуальних консультантів громадян, що шукають роботу, та зареєстрованих безробітних у пошуку роботи, плануванні кар’єри та підвищенні конкурентоспроможності на ринку праці. Кар’єрні радники допомагають клієнтам усвідомити їхні сильні особистісні якості, самостійно визначати власні конкурентні переваги, здібності та навички.

На основі отриманих результатів поглибленого профілювання кар’єрний радник разом із зареєстрованим безробітним розробляє індивідуальний план працевлаштування. Він повинен містити комплекс заходів, які мають вжити кар’єрний радник та особисто зареєстрований безробітний, для працевлаштування або здійснення іншого виду зайнятості. Взаємодія кар’єрного радника та безробітного передбачає, що обидві сторони взаємно сприяють працевлаштуванню.

Фото з відкритих джерел