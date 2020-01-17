Служба зайнятості торік знайшла роботу для 18 тисяч киян

У 2019 році майже 18 тисяч киян отримали роботу за сприяння столичної служби зайнятості.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Київського міського центру зайнятості.

“Двомстам з них служба зайнятості допомогла започаткувати власну справу, надавши необхідну інформаційно-методичну підтримку та виплативши одноразово всю суму допомоги по безробіттю”, - поінформували у службі зайнятості.

Крім цього, 222 роботодавцям компенсовано витрати на сплату єдиного внеску за створення робочих місць та працевлаштування на них безробітних. Серед видів економічної діяльності найбільше безробітних працевлаштувалося у галузі торгівлі і ремонту, переробної промисловості та фінансової діяльності.

“Ми свідомо зробили акцент на поглиблення та розширення співпраці з роботодавцями, поліпшенні якості наших послуг. Одним з результатів цієї співпраці можна вважати збільшення з 16,2 до 17,4 тисячі кількості роботодавців, які надали інформацію про вакансії, та збільшення кількості самих вакансій в базі КМЦЗ на 4,2 тисячі – до 75 тисяч одиниць”, - зазначив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

У центрі зайнятості зауважили, що у Києві спостерігається найвищий рівень зайнятості населення у віці 15-70 років серед регіонів України – 63,2 % (середньоукраїнський показник – 58,3%), а також один з найнижчих рівнів безробіття в країні – друге місце після Харківщини, 5,7% (по Україні – 8,1%).

Понад 1,4 тисячі киян пройшли торік профнавчання за направленням столичної служби зайнятості, 92,5 тисячі громадян отримали профорієнтаційні послуги.

У загальній кількості зареєстрованих безробітних чоловіки становили 40%, жінки – 60%. За віковими групами 31% зареєстрованих безробітних були у віці до 35 років; 34% - від 35 до 45 років; 35% - понад 45 років.

Найбільшим попитом на ринку праці користуються кваліфіковані робітники з інструментом та робітники з обслуговування устаткування та машин (32%), громадяни за найпростішими професіями та без професій (20%), а також працівники сфери обслуговування і торгівлі (13%).

Фото: КМЦЗ