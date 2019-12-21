Послугами служби зайнятості за час її існування скористалися понад 900 тис. безробітних

Послугами Київського міського центру зайнятості за період його діяльності з 1991 року скористалися понад 900 тисяч безробітних, що становить третину жителів столиці.

Про це Укрінформу повідомили у КМЦЗ.

Зокрема, у центрі зазначили, що в суботу, 21 грудня, виповнюється 29 років від дня створення Державної служби зайнятості. У цей день 1990 року тодішній уряд – Рада міністрів Української РСР - своєю постановою № 381 створив Державну службу зайнятості “з метою створення умов для реалізації права громадян на працю, а також забезпечення соціального захисту тимчасово непрацюючого населення”.

Київський міський центр зайнятості було створено 18 лютого 1991 року рішенням виконкому Київської міської ради на виконання постанови № 381 на базі міського центру з працевлаштування, перенавчання та профорієнтації населення. Його районні відділення стали районними центрами зайнятості населення.

Функції з призначення директора Київського міського центру зайнятості в той час мало управління праці і соціальних питань Київради. Першим директором КМЦЗ став Михайло Пасов.

“Починаючи з 1991 року, відколи був створений Київський міський центр зайнятості, і до сьогодні, послугами столичної служби зайнятості скористалися 902,4 тис. жителів, що становить третину офіційно зареєстрованого населення столиці”, - поінформували в КМЦЗ.

Майже 407 тисяч осіб з цього числа були зареєстровані безробітними, 548 тисяч громадян забезпечено роботою за допомогою служби зайнятості, до громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 164 тис. громадян.

Крім того, за даними відомства, 12 тисяч громадян відкрили власну справу, отримавши одноразову виплату допомоги з безробіття. Близько півтори тисячі роботодавцям було відшкодовано єдиний внесок за створення нових робочих місць і працевлаштування на них безробітних.

Також майже 110 тисяч безробітних пройшли професійне навчання за направленнями Київського міського центру зайнятості, 1600 отримали ваучер, а 801 тис. громадян, які перебували на обліку у столичній службі зайнятості, отримали профорієнтаційні послуги, підсумували в КМЦЗ.

Фото: КМЦЗ