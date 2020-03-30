Рада не дала голосів за кандидата на посаду глави МОЗ

Рада не підтримала кандидатуру Степанова на посаду міністра охорони здоровʼя.

За відповідну постанову на позачерговому засіданні парламенту проголосували 217 депутатів за мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як повідомлялося, раніше Верховна Рада звільнила Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я України.

Максим Степанов народився 18 серпня 1975 року. Закінчив Донецький державний медуніверситет ім. Горького та Київський національний економічний університет за спеціальністю «Міжнародна економіка». Вільно володіє англійською мовою.

Степанов з 2017 по 2019 роки був головою Одеської ОДА. До цього у 2011-2016 роках очолював ДП «Поліграфкомбінат «Україна».

З 1999-2001 роки обіймав посаду заступника генерального директора ДК «Торговий дім «Газ України» НАК «Нафтогаз України». А у 2003-2004 роках працював у Державній податковій адміністрації України.