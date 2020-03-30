Рада звільнила Ємця з посади міністра охорони здоров'я

Верховна Рада звільнила Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я України.

За відповідну постанову проголосували 271 депутатів на позачерговому засіданні парламенту у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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Ємець був призначений на посаду міністра в уряді Дениса Шмигаля 4 березня цього року. До цього очолював науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Ємець вже очолював Міністерство охорони здоров'я України у 2010-11 роках.