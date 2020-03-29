Геращенко назвала кандидатів на посади глав трьох міністерств

На нараді керівництва Верховної Ради, лідерів парламентських фракцій з Прем‘єр-міністром та економічним блоком уряду відбулася зустріч з кандидатами на посади міністрів енергетики, охорони здоров‘я і фінансів.

Про це повідомила співголова фракції партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Facebook.

"На нараді у керівництва ВР відбувається зустріч з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров‘я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченком", - написала вона.

За словами Геращенко, всі ці кандидати "колись працювали в команді Порошенка на різних посадах".

Водночас, зазначила парламентарій, кандидаткка на посаду глави Міненерго, відповідаючи на її запитання щодо ставлення до торгівлі енергоносіями з РФ, сказала, що вважає таке рішення помилковим.

Читайте також: Єрмак подасть заяви до СБУ та ДБР через відео з нібито його братом

Геращенко також повідомила, що нарада проводиться, аби визначитися з порядком денним позачергової сесії, запланованої на 30 березня.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні ВР підтримала відставку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, що означала автоматичну відставку всього складу уряду.

Після цього парламент призначив Прем'єр-міністром Дениса Шмигаля, який досі обіймав посаду віцепрем’єр-міністра України - міністра розвитку громад та територій, а також новий склад Кабінету міністрів. Низка посад у ньому залишилися вакантними, зокрема й міністра енергетики та вугільної промисловості. Водночас, на посаду міністра охорони здоров'я був призначений Ілля Ємець, а Міністерство фінансів очолив Ігор Уманський.