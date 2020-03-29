Єрмак подасть заяви до СБУ та ДБР через відео з нібито його братом

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак подасть заяви до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань у зв’язку із відео з нібито його братом Денисом Єрмаком, яке розповсюдив народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос.

Про це Єрмак повідомив у Facebook.

"Сьогодні мною будуть подані заяви до СБУ та ДБР щодо розповсюдженого відео з моїм братом Єрмаком Денисом. Я хочу, щоб було проведено всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їх достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися у Гео Лероса", - заявив він.

За словами Єрмака, його брат Денис з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. "Його добре знає і поважає спільнота добровольців і ветеранів. Я і моя родина - чесні і порядні люди. Я нікому не дозволю обливати нас брудом", - зазначив він.

"Гео Лерос і ти сам, і я, і люди, які розуміють ситуацію, знають, навіщо і в чиїх інтересах ти все це робиш і пишеш. Я прямо казав це тобі під час наших останніх зустрічей, при свідках, повторю і тут. Якщо говорити про «червоні лінії», за якими починається моральна деградація особистості, то це точно вони. І ти їх перейшов. Дуже шкода, що особисті інтереси для тебе виявились важливішими за спільну мету, з якою партія «Слуга народу» йшла на вибори - зробити Україну кращою. Бог тобі суддя", - написав Єрмак.

Він порекомендував Гео Леросу «підготуватися, бо доведеться відповідати публічно за кожне слово брехні».

Раніше в неділю, 29 березня, народний депутат від «Слуги народу» Гео Лерос опублікував у Facebook кілька відео, на яких нібито брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками питання призначення на державні посади.