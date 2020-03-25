Кулеба розповів, як спілкується з Єрмаком у WhatsApp

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевняє, що має нормальні робочі стосунки з Офісом Президента України і його керівником Андрієм Єрмаком.

Про це дипломат заявив виданню Бабель.

«З Офісом Президента ми спілкуємося дуже просто. Дзвоню у WhatsApp і кажу: «Андрію (Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента – ред.), привіт. Є ось таке питання». А він мені відповідає. Якщо не відповідає одразу, значить, зайнятий. З Єрмаком нормальні робочі стосунки. У мене жодного разу не було ситуації, щоб я не отримав відповіді на своє запитання», - сказав Кулеба.

За словами міністра, йому в Єрмакові імпонує те, що керівник Офісу Президента не боїться тримати удар, а також що він не «зашорений» і має свіжий погляд на класичні речі.

На переконання керівника МЗС, не треба впадати ані в крайнощі класичної дипломатії, ані в крайнощі нетрадиційної.

«Ось я — перший міністр закордонних справ, який ходить на зустрічі без краватки. Треба все це балансувати», - вважає глава зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, керівник ОП Андрій Єрмак на брифінгу в день призначення на посаду, 12 лютого, заявив, що не полишить напрямки, якими опікувався на посаді помічника Президента Володимира Зеленського, і що зовнішня політика перебуватиме в полі його уваги.