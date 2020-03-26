На Вінниччині коронавірус виявили у чотирьох людей, серед них - дитина

Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ.

«Станом на 14.00 26 березня на території Вінницької області зареєстровано 32 підозри на Covid-19. У 24 випадках діагноз лабораторно не підтверджений, в 4 випадках виявлений коронавірус, в тому числі, в однієї дитини», - йдеться у повідомленні

Згідно з повідомленням, зразки матеріалів ще від 4 хворих досліджуються.

Як повідомлялося, раніше голова Вінницької ОДА повідомив, що два випадки захворювання на Сovid-19 лабораторно підтверджено у четвер, 26 березня, у Вінниці та Ладижині.

Жителька Вінниці, у якої підтвердили Сovid-19, працює медсестрою у міському пологовому будинку №2. Медзаклад закрили на карантин.

Як повідомлялося, 25 березня, уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.