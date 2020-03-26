На Вінниччині підтвердили ще два випадки Сovid-19 – голова ОДА

У Вінницькій області станом на 12.00 лабораторно підтверджено ще два випадки Сovid-19.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

«Маємо ще два випадки, підтверджені лабораторним центром: один в м. Вінниця та один в м. Ладижин. Пацієнти під контролем медиків, які надають симптоматичне лікування. Відпрацьовуються усі контакти. Епідеміологи працюють. Поінформую згодом», - написав Скальський.

Як повідомлялося, раніше Сovid-19 було підтверджено у жительки Вінниці, яка контактувала з людьми, що повернулися з Польщі. Вінницький міський клінічний пологовий будинок №2, де жінка працювала медсестрою, закрили на карантин.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки. На Вінниччині, за даними МОЗ, 1 випадок коронавірусу.

Фото: AA