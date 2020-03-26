Скринінг на кордоні пройшли вже понад 2,7 мільйона осіб

Від початку проведення заходів з температурного скринінгу прикордонники перевірили більше як 2,7 млн осіб, виявили температуру у 52 особи.

Про це повідомив голова ДПСУ Сергій Дейнеко, йдеться на сайті ДПСУ.

«Вже місяць прикордонники проводять заходи з температурного скринінгу. За цей час перевірено понад 2,7 мільйона осіб – як громадян України так і іноземців.

Ми спостерігаємо, що відсоток виявлення осіб із підвищеною температурою наднизький. Всього зафіксовано 52 особи, в яких спостерігалась підвищена температура» – зазначив Голова Держприкордонслужби.

За отриманою інформацією стало відомо, що пасажири, перед тим як перетнути державний кордон України, іноді вдаються до хитрощів, а саме – вживають жарознижувальні препарати.

Протягом березня цього року фіксується збільшення кількості осіб, які в’їжджають в Україну, у порівнянні з тими, що виїжджають. Цього місяця громадян, які повернулися в Україну, на 200 тисяч більше ніж тих, які виїхали.

«Наші громадяни повертаються на батьківщину, наші заробітчани повертаються додому, але чи усі вони є здоровими, чи ніхто з них немає захворювання на коронавірус – дуже важко сказати», – додав Дейнеко.

Як повідомлялося, 25 березня, уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.

Фото: ДПСУ