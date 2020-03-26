Канада запровадила обов’язковий карантин для усіх приїжджих з-за кордону

Відсьогодні усі, хто приїжджає до Канади з-за кордону, будуть зобов’язані провести два тижні у самоізоляції.

Про це під час виступу у Сенаті Канади розповіла міністр охорони здоров’я Паті Хайду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Цей новий крок дасть чітко зрозуміти усім, хто повертається до країни, важливу потребу самоізолюватися”, - сказала Хайду.

Раніше усіх, хто повертався до Канади з-за кордону, теж просили самоізолюватися на два тижні, однак ця рекомендація не була вимогою. Тепер же на порушників режиму карантину чекають серйозні штрафи.

“Люди із мого відомства працюють із Прикордонною службою, аби упевнитися, що громадяни усвідомлюють серйозність цього і знають, що за порушення умов карантину передбачені серйозні покарання”, - зазначила міністр.

Усім міжнародним подорожувальникам також не дозволятиметься використовувати громадський транспорт. Від них вимагатиметься їхати з аеропорту одразу до місця майбутньої самоізоляції без здійснення жодних зупинок на шляху.

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“Стосовно тих подорожувальників, які прибувають до одного з чотирьох міжнародних аеропортів та мають пересадку, то їх проситимуть залишитися на 14-денний карантин у цьому місті. У таких випадках ми забезпечуватимемо помешканням та харчуванням”, - наголосила Хайду.

За словами міністра, канадські прикордонники збиратимуть інформацію про приїжджих, аби мати змогу здійснювати перевірки за місцем їх самоізоляції. Винятки із правил про обов’язкову самоізоляцію будуть зроблені лише для певних категорій “важливих робітників”, приміром, водіїв вантажівок й екіпажу літаків.

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Раніше Канада обмежила усі заокеанські міжнародні рейси лише чотирма аеропортами: Торонто, Калгарі, Монреалем та Ванкувером. Країна також закрила свої кордони для більшості подорожувальників, що не мають громадянства або статусу постійного мешканця.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 471,417 випадків зараження коронавірусом, з них 21,295 летальні, 114,642 осіб одужали.