Столиця Канади оголосила надзвичайний стан через коронавірус

На всій території Оттави оголошено надзвичайний стан через швидке поширення нового коронавірусу.

Про це на своїй сторінці у мережі Twitter написав мер Оттави Джим Уотсон.

“Сьогодні я проголошую надзвичайний стан у Оттаві у відповідь на поширення Covid-19 в нашому місті”, - заявив Уотсон.

Згідно із текстом розпорядження, проголошення надзвичайного стану викликане не лише поширенням нового коронавірусу, а й небезпекою сезонних паводків, “здатних вплинути на здатність міста зосередити свої ресурси на реагуванні на Covid-19”.

Як повідомлялося, раніше надзвичайний стан оголосив уряд провінції Онтаріо, на території якої знаходиться і Оттава.

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Станом на вівторок у Оттаві було підтверджено 25 випадків інфікування новим коронавірусом, однак жодного загиблого. Загалом же в Канаді заражених нині майже 2000. Недуга забрала 27 життів.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 436 538 випадків зараження коронавірусом, з них 19 643 летальні і 111 889 осіб одужали.