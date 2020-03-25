Столиця Канади оголосила надзвичайний стан через коронавірус

Столиця Канади оголосила надзвичайний стан через коронавірус

Укрінформ
На всій території Оттави оголошено надзвичайний стан через швидке поширення нового коронавірусу.

Про це на своїй сторінці у мережі Twitter написав мер Оттави Джим Уотсон.

“Сьогодні я проголошую надзвичайний стан у Оттаві у відповідь на поширення Covid-19 в нашому місті”, - заявив Уотсон.

Згідно із текстом розпорядження, проголошення надзвичайного стану викликане не лише поширенням нового коронавірусу, а й небезпекою сезонних паводків, “здатних вплинути на здатність міста зосередити свої ресурси на реагуванні на Covid-19”.

Як повідомлялося, раніше надзвичайний стан оголосив уряд провінції Онтаріо, на території якої знаходиться і Оттава.

Читайте також: У Канаді пивні заводи переобладнали під виробництво дезінфекторів

Станом на вівторок у Оттаві було підтверджено 25 випадків інфікування новим коронавірусом, однак жодного загиблого. Загалом же в Канаді заражених нині майже 2000. Недуга забрала 27 життів.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 436 538 випадків зараження коронавірусом, з них 19 643 летальні і 111 889 осіб одужали.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-