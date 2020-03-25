У Канаді пивні заводи переобладнали під виробництво дезінфекторів

У Канаді пивні заводи переобладнали під виробництво дезінфекторів

Укрінформ
Велика канадська пивоварна мережа “Labatt” ”переобладнує низку своїх підприємств під виробництво дезінфекторів для рук.

Про це йдеться у поширеному компанією пресрелізі.

“Канадська пивоварня “Labatt” знову мобілізує свою програму протистояння катаклізмам та вперше по всій країні розпочинає процес переведення виробництва із пива на дезінфектори для рук в підтримку національних зусиль із боротьби з поширенням Covid-19”, - повідомили у компанії.

Зазначається, що перша партія у 50 тис. дезінфекторів буде безкоштовно передана благодійним організаціям, а також “тим, хто перебуває на передовій боротьби, й партнерам в ресторанному й барному бізнесі, які відіграють важливу роль у приготуванні їжі на винос”.

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Усього п’ять заводів компанії у чотирьох провінціях перейдуть на виробництво дезінфекторів.

У компанії додали, що вже 12 разів перепрофілювали свої виробничі потужності, у намаганні допомогти канадцям під час катаклізмів, однак, вперше пивоварні заводи випускатимуть дезінфектори. Раніше замість пива “Labatt” розливав в банки питну воду, яку безкоштовно передавав у регіони, де відбувалися природні катаклізми, на кшталт пожеж чи паводків.

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Станом на ранок вівторка на території Канади було підтверджено 1646 випадків інфікування новим коронавірусом. Недуга забрала життя 24 людей.

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