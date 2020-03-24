Торонто оголосило надзвичайний стан через коронавірус

Торонто, найбільше місто Канади оголосило на своїй території надзвичайний стан через стрімке поширення коронавірусу.

Про це йдеться у поширеному мерією Торонто прес-релізі.

“Мер Джон Торі сьогодні оголосив надзвичайний стан у місті Торонто після отримання поради від медичного офіцера Торонто та Офісу з управління надзвичайними ситуаціями”, - зазначається у документі.

У прес-релізі зазначається, що запровадження надзвичайного стану “дозволить муніципальній владі й надалі швидко діяти й реагувати на епідемію та усі інші події, що виникнуть протягом наступних тижнів”.

“Хоча це рішення не змінює третій рівень готовності міського Центру управління надзвичайними ситуаціями, воно надає керівництву міста необхідну гнучкість у швидшому доступі до ресурсів, аби воно могло й надалі підтримувати діяльність та безпеку міста”, - підсумували у мерії Торонто.

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Додамо, що сам мер Торонто Джон Торі перебуває у самоізоляції вдома після повернення із відрядження до Великобританії.

Нагадаємо: канадська провінція Онтаріо, столицею якої є Торонто, раніше теж оголосила про надзвичайний стан на своїй території та наказала усім “не суттєвим” підприємствам від середи закритися на два тижні.

Як раніше повідомлялося, станом на ранок понеділка у Канаді було виявлено 1432 випадки зараження на новий коронавірус. Недуга забрала життя 20 людей.