Штати встановили одразу два антирекорди за смертністю від коронавірусу

Одразу два антирекорди за смертністю людей від коронавірусу COVID-19 зафіксовані в Сполучених Штатах у середу: понад 200 пацієнтів померли за добу, що в сумі перевищило загальну позначку 1000 смертей за весь період спостережень.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Вашингтоні.

Так, за офіційними даними, станом на 23 годину за східним американським часом, зафіксовано 223 летальних випадки впродовж середи. Це найвищий показник смертності для країни, який, на жаль, має тенденцію до зростання. Лише напередодні, у вівторок, надійшло 164 повідомлення про загибель людей від коронавірусу.

Читайте також: Штати кинули понад 10 тисяч нацгвардійців на боротьбу з коронавірусом

Тим часом, загальна кількість померлих у США на цей час становить 1031 особу. Найбільша смертність зафіксована в місті Нью-Йорк – 280 випадків й у місті Кінг (штат Вашингтон) – 100 випадків.

За кількістю виявлених хворих Сполучені Штати стрімко наближаються до Китаю й Італії. Так, у США наразі зафіксовано 68,5 тисяч інфікованих, тоді як у Китаї й Італії – 82,6 та 74,3 тисячі відповідно.

Читайте також: Tesla відкриє завод для виробництва апаратів штучної вентиляції легенів

Загалом у світі наразі налічується 470.973 хворих на коронавірус. Принаймні, 21.276 пацієнтів померли, 114.012 людей повністю одужали.