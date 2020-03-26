Штати встановили одразу два антирекорди за смертністю від коронавірусу
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Вашингтоні.
Так, за офіційними даними, станом на 23 годину за східним американським часом, зафіксовано 223 летальних випадки впродовж середи. Це найвищий показник смертності для країни, який, на жаль, має тенденцію до зростання. Лише напередодні, у вівторок, надійшло 164 повідомлення про загибель людей від коронавірусу.
Тим часом, загальна кількість померлих у США на цей час становить 1031 особу. Найбільша смертність зафіксована в місті Нью-Йорк – 280 випадків й у місті Кінг (штат Вашингтон) – 100 випадків.
За кількістю виявлених хворих Сполучені Штати стрімко наближаються до Китаю й Італії. Так, у США наразі зафіксовано 68,5 тисяч інфікованих, тоді як у Китаї й Італії – 82,6 та 74,3 тисячі відповідно.
Загалом у світі наразі налічується 470.973 хворих на коронавірус. Принаймні, 21.276 пацієнтів померли, 114.012 людей повністю одужали.