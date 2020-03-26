Tesla відкриє завод для виробництва апаратів штучної вентиляції легенів

Засновник і генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск пообіцяв якомога швидше відновити роботу закритої фабрики в епіцентрі заражень коронавірусом – штаті Нью-Йорк – аби почати там виробництво апаратів для штучної вентиляції легенів.

Про це він заявив у середу на власній твітер-сторінці.

"Завод Giga у Нью-Йорку (одна з виробничих потужностей компанії Tesla в місті Баффало – ред.) відкриється для виробництва вентиляторів якомога швидше з урахуванням людського фактора. Ми зробимо все, що в наших силах, аби допомогти громадянам Нью-Йорку",- написав Маск.

Giga New York will reopen for ventilator production as soon as humanly possible. We will do anything in our power to help the citizens of New York. — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2020

Завод Giga призупинив своє виробництво в понеділок, щоби захистити працівників від поширення коронавірусу. Напередодні губернатор штату Ендрю Куомо заявив, що очікує піку захворювань впродовж наступних двох тижнів. У цьому зв'язку штат Нью-Йорк, який вважається найбільш інтенсивним осередком поширення коронавірусу в США і світі, потребує щонайменше 30 тисяч апаратів для штучного дихання.

Нагадаємо: станом на середу США залишаються третьою країною, де зареєстрована найбільша кількість хворих на COVID-19 після Китаю та Італії.