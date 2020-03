Tesla відкриє завод для виробництва апаратів штучної вентиляції легенів

Про це він заявив у середу на власній твітер-сторінці.

"Завод Giga у Нью-Йорку (одна з виробничих потужностей компанії Tesla в місті Баффало – ред.) відкриється для виробництва вентиляторів якомога швидше з урахуванням людського фактора. Ми зробимо все, що в наших силах, аби допомогти громадянам Нью-Йорку",- написав Маск.

Giga New York will reopen for ventilator production as soon as humanly possible. We will do anything in our power to help the citizens of New York.