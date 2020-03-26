Tesla відкриє завод для виробництва апаратів штучної вентиляції легенів
Про це він заявив у середу на власній твітер-сторінці.
"Завод Giga у Нью-Йорку (одна з виробничих потужностей компанії Tesla в місті Баффало – ред.) відкриється для виробництва вентиляторів якомога швидше з урахуванням людського фактора. Ми зробимо все, що в наших силах, аби допомогти громадянам Нью-Йорку",- написав Маск.
Giga New York will reopen for ventilator production as soon as humanly possible. We will do anything in our power to help the citizens of New York.— Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2020
Завод Giga призупинив своє виробництво в понеділок, щоби захистити працівників від поширення коронавірусу. Напередодні губернатор штату Ендрю Куомо заявив, що очікує піку захворювань впродовж наступних двох тижнів. У цьому зв'язку штат Нью-Йорк, який вважається найбільш інтенсивним осередком поширення коронавірусу в США і світі, потребує щонайменше 30 тисяч апаратів для штучного дихання.
Нагадаємо: станом на середу США залишаються третьою країною, де зареєстрована найбільша кількість хворих на COVID-19 після Китаю та Італії.