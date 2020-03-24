Концентрація Covid-19 у Нью-Йорку вп'ятеро вища, ніж будь-де у США

Місто та передмістя Нью-Йорка має концентрацію захворювання на коронавірус Covid-19 вп'ятеро вищу, ніж будь-який інший регіон у Сполучених Штатах.

Про це заявила у вівторок під час спеціальної пресконференції координатор команди Білого дому з реагування на коронавірус доктор Дебора Біркс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"В агломерації Нью-Йорка в Нью-Джерсі, самому місті Нью-Йорк та частині Лонг Айленду, показник зараженості становить близько однієї людини на тисячу. Це вп’ятеро більше, ніж у інших регіонах", - наголосила фахівець.

Вона також зазначила, що лабораторні дослідження "визначають позитивними приблизно 28% тестів у цьому регіоні". У інших частинах США цей показник менший за 8%.

Вона підкреслила, що Нью-Йорк є зоною підвищеного ризику, де вкрай необхідно виконувати вимоги соціального дистанціонування й самоізоляції.

За останніми даними Медичного університету імені Джона Гопкінса, у самому Нью-Йорк Сіті зафіксовано 14.904 випадки зараження на коронавірус. Загалом, по штату налічується понад 25 тис. інфікованих людей.