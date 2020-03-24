У Нью-Йорку очікують піку захворювання за два тижні

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив, що очікує піку захворювання на коронавірус у штаті впродовж наступних двох тижнів та звернувся до адміністрації Трампа з потребою у щонайменше 30 тис. апаратів для вентиляції легенів.

Про це він заявив у вівторок під час спеціальної пресконференції, повідомляє The Hill.

"Штату потрібно щонайменше 30 тис. дихальних апаратів, щоби впоратися з припливом хворих на коронавірус, який очікується в Нью-Йорку за два тижні. Поки штат закупив 7 тис. й отримав від федерального уряду лише 400 апаратів", - наводить видання слова губернатора.

Він підкреслив, що влада штату спробувала всі інші способи отримати й закупити медичні апарати, однак залишився лише один шлях – отримати їх з федеральних фондів.

За словами Куомо, вірус швидко поширюється в Нью-Йорку, а кількість випадків подвоюється кожні три дні. Зараз у штаті налічується понад 25 тис. випадків захворювання, що перевищує 6% інфікованих людей у всьому світі.

Станом на вівторок, у світі зафіксовано понад 398 тис. випадків захворювання на Covid-19. 17454 пацієнти померли, понад 103.3 тис. людей одужали.

Фото: AA