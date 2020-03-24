У Нідерландах за добу - 811 нових випадків коронавірусу, 63 пацієнти померли

Станом на середину дня 24 березня загалом у Нідерландах кількість хворих зросла до 5560, після того як було підтверджено 811 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 63 пацієнти померли, виявлено 811 нових хворих. Загалом 5560 хворих і 276 померлих”, - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.

Вік померлих від 55 до 97 років. 1495 пацієнтів було госпіталізовано.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах запровадили додаткові заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу. Про них 23 березня 2020 року оголосили прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністр юстиції Нідерландів Ферд Грапперхаус.

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Зокрема, всі заходи та зустрічі в Нідерландах заборонені до 1 червня. Заборона також стосується подій, на які збирається менш як 100 осіб. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

Якщо ж підприємства та компанії змушують людей виходити на роботу у період карантину, то штраф сягатиме 3000-4000 євро.

Як заявив прем'єр-міністр Рютте, заходи довелося посилити, оскільки багато людей не дотримуються уже запроваджених обмежень, зокрема щодо дистанції 1,5 метра одне від одного.

Як відомо, у Нідерландах спочатку вирішили до 31 березня закрити всі музеї, було скасовано концерти, виставки, служби у церквах. Почала діяти заборона на зібрання понад 100 осіб.

Згодом було ухвалено рішення закрити до 6 квітня школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби. Супермаркети працюватимуть. Людей закликали дотримуватися дистанції, не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра.

Однак у теплу погоду на вулицях, парках та біля моря почало гуляти багато людей. 22 березня 2020 року жителям Нідерландів на мобільні телефони розіслали повідомлення про надзвичайну ситуацію, зумовлену поширенням коронавірусу. Нідерландцям нагадали, що у країні немає заборони виходити надвір, але без нагальної потреби не слід виходити з дому. А якщо хочеться погуляти просто неба - не підходити до інших людей ближче, ніж на 1,5 метра.

У Нідерландах через коронавірус скасували щорічний пісенний конкурс Євробачення-2020, який цього року мав проходити у Роттердамі. Ігри Нескорених 2020 перенесли на 2021 рік.

Фото: АА