У Нідерландах теж посилили відповідальність за порушення карантину

У Нідерландах запровадили додаткові заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу.

Про них оголосили прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністр юстиції Нідерландів Ферд Грапперхаус, повідомляє кореспондент Укрінформу у Гаазі.

Зокрема, всі заходи та зустрічі в Нідерландах заборонені до 1 червня. Заборона також стосується подій, на які збирається менш як 100 осіб. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

Якщо ж підприємства та компанії змушують людей виходити на роботу у період карантину, то штраф сягатиме 3000-4000 євро.

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Як заявив прем'єр-міністр Рютте, заходи довелося посилити, оскільки багато людей не дотримуються уже запроваджених обмежень, зокрема щодо дистанції 1,5 метра одне від одного.

"Я бачу велелюдні пляжі останніми днями", - підкреслив Рютте.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах вирішили до 31 березня закрити всі музеї, було скасовано концерти, виставки, служби у церквах. Почала діяти заборона на зібрання понад 100 осіб.

Згодом було прийнято рішення закрити до 6 квітня школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби. Супермаркети працюватимуть. Людей закликали дотримуватися дистанції, не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра.

Однак у гарну погоду на вулицях, парках та біля моря почало гуляти багато людей. 22 березня 2020 року мешканцям Нідерландів на мобільні телефони розіслали повідомлення про надзвичайну ситуацію, зумовлену поширенням коронавірусу. Нідерландцям нагадали, що у країні немає заборони виходити надвір, але без нагальної потреби не слід виходити з дому. А якщо дуже вже хочеться погуляти просто неба - не підходити до інших людей ближче, ніж на 1,5 метра.