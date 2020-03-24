На Кіпрі заборонили виходити на вулицю через коронавірус

Для сповільнення поширення COVID-19, на Кіпрі забороняються усі “непотрібні” пересування територією острова.

Про це у телезверненні заявив президент Кіпру Нікос Анастасіадес, повідомляє Xinhua.

“У ніч на вівторок президент Кіпру оголосив про повну заборону на непотрібне пересування країною, намагаючись спинити поширення епідемії коронавірусу”, - пише Xinhua.

Президент зазначив, що заборона діятиме з 24 березня до 13 квітня, а її порушники будуть оштрафовані на 150 євро. “Він додав, що обмеження запроваджується через нестачу дисципліни у мешканців, які не дотримувалися закликів влади залишатися в приміщенні й уникати виходу на вулицю без переконливої причини”, - йдеться у матеріалі.

Виданим наказом закривається доступ громадськості до парків, дитячих ігрових майданчиків, спортивних полів, майданів, екскурсійних зон, узбережжя, відкритих ринків, церков та мечетей, а також скасовуються усі святкові заходи, приурочені до православного Великодня.

“За словами президента, починаючи із вівторка, усі, хто перебуває на вулиці, повинні мати на це вагому причину, приміром: добиратися на роботу, в магазин, аптеку чи доглядати за літнім родичем. Усі перехожі мусять мати із собою ідентифікаційний документ та підписану заяву із вказаною причиною перебування на вулиці”, - зауважує Xinhua.

Додамо, що станом на понеділок на Кіпрі було виявлено 116 випадків зараження на новий коронавірус.