У Греції ввели "жорсткий карантин"

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про повне блокування країни для боротьби з поширенням коронавірусу, включаючи максимальне обмеження пересування громадян і руху транспорту.

Про це повідомляє Ekathimerini.

«У телевізійному зверненні до нації в неділю ввечері прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив, що з 6 години ранку в понеділок запроваджується заборона на всі непотрібні пересування громадян», - йдеться в повідомленні.

Згідно з новими правилами, залишати свої будинки можна тільки тим, хто прямує на роботу, а також для купівлі продуктів або ліків, відвідування лікаря, коротких фізичних вправ на вулиці або вигулювання домашніх тварин.

Дозволяється пересування й особам, які повертаються на постійне місце проживання, а також тим, хто не може здійснювати банківські операції в інтернеті або має серйозні сімейні зобов'язання.

Міцотакіс подякував більшості греків за відповідальні дії і самоізоляцію, щоб запобігти поширенню вірусу.

Дотримання обмежень контролюватиме поліція, яка може виписати штраф у розмірі 150 євро за кожне порушення. Всі громадяни, виходячи на вулицю, повинні мати при собі посвідчення особи або паспорт.

Станом на неділю в Греції зафіксовано 624 випадки коронавірусу, 15 осіб померли.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710, з них більше 99 тисяч осіб одужали, померло 14 704 людини.

В Україні підтверджено 73 випадки інфікування, три з них летальні.