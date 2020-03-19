Кіпр конфіскує готелі для розміщення інфікованих на COVID-19

Влада Кіпру конфіскувала три готелі у гірському регіоні країни для розміщення громадян, заражених новим коронавірусом.

Про це заявили в Асоціації готелів Кіпру, повідомляє Xinhua.

“Для розміщення на карантин людей, які повертаються до Кіпру з-за кордону, кіпрська влада у середу реквізувала три гірські готелі, оскільки кількість інфікованих постійно зростає”, - пише Xinhua.

Зазначається, що люди, ймовірно заражені COVID-19, вже заселилися до готелів на високогір’ї.

“Влада контактує з Асоціацією в пошуках додаткових готелів на узбережжі, оскільки очікує збільшення кількості підтверджених випадків зараження протягом найближчих днів”, - йдеться матеріалі.

Xinhua зауважує, що на пошук доступних готелів знадобиться час, оскільки деякі з них досі розміщають гостей, які намагаються повернутися до своїх держав. “Для усіх готелів уряд встановив 21 березня кінцевим терміном евакуації іноземців”, - нагадує агенція.