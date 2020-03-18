Світ проти коронавірусу: у Кувейті канікули, у Греції – закон про реквізиції, у Білорусі - спокій

Надзвичайний стан у зв’язку з поширенням коронавірусу наразі запровадили 9 країн, обов’язкові карантинні заходи після в’їзду з-за кордону – 10 країн, а три країни заборонили захід у їхні порти круїзних суден.

Таку інформацію щодо заходів, які вживаються іноземними країнами з протидії розповсюдженню Covid-19 станом на 20 год. 17 березня, оприлюднило Міністерство закордонних справ.

Зокрема, надзвичайний стан запровадили Болгарія, Іспанія, Кіпр, Південно-Африканська Республіка, Румунія, США Угорщина, Фінляндія і Чехія. У Молдові з 13 березня введено в дію «червоний» рівень небезпеки, а у Франції з 15 березня оголошено третю (найвищу) стадію епідемії коронавірусу.

Карантин після в’їзду в країну терміном від 10 до 14 днів обов’язковий у Норвегії, Грузії, Ізраїлі, РФ, Хорватії, Польщі, Саудівській Аравії, Словаччині, Чехії, а в Румунії карантин чи самоізоляцію мають пройти іноземні громадяни, які приїжджають до цієї країни з Італії, Китаю, Ірану, Південної Кореї.

Окрім того, 102 країни запровадили контроль за в'їздом громадян Китаю, а також іноземних громадян, які побували в Китаї.

47 країн світу запровадили повну або часткову заборону на міжнародні авіаперельоти до/з континентального Китаю та Гонконгу.

124 країни та територій ввели заборону на в’їзд або карантинні заходи для громадян Кореї та осіб, які прибувають з території Республіки Корея. Серед країн-сусідів України це - Румунія, Словаччина, Білорусь, Молдова, РФ та Туреччина.

При в’їзді в Німеччину з Китаю, Південної Кореї, Японії, Ірану та Італії пасажири зобов’язані заповнювати спеціальну декларацію.

Водночас, згідно з даними МЗС, Білорусь наразі не планує забороняти в’їзд на територію країни іноземних громадян з країн високого рівня небезпеки (КНР, Італія, Іран), закривати кордон чи суттєво обмежувати контакти з іноземними організаціями.

Заборону на захід у свої порти круїзних суден запровадили Греція, Французька Полінезія (заморська територія Франції) і Канада. У Канаді це обмеження стосується кораблів та круїзних лайнерів, на яких знаходиться понад 500 осіб, і діятиме до липня.

На Кіпрі та в Греції до 30 квітня призупинено роботу сезонного готельного сервісу та місць для розміщення туристів.

У Греції ухвалено законодавчий акт, відповідно до якого держава у разі потреби може реквізувати у фізичних чи юридичних осіб спеціалізоване лікарняне обладнання, засоби індивідуального захисту та медикаменти в цілях боротьби з поширенням коронавірусу (від медичних масок до апаратів штучного дихання).

Влада Кувейту оголосила вихідні дні для державного і приватного секторів у період з 12 по 29 березня. Зокрема, призупинено роботу міністерств, державних і банківських установ;

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

16 березня Кабмін постановив зупинити роботу метро в Києві, Харкові та Дніпрі для запобігання поширенню хвороби Covid-19. Крім того, з 18 березня зупиняються залізничні, авіаційні та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

В Україні станом на ранок 18 березня зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19.