В Ірані 103-річна жінка одужала від коронавірусу

В іранському місті Сімнані заразилася коронавірусом та одужала 103-річна жінка.

Про це повідомляє CNN Turk.

«103-річна жінка, яка протягом тижня лікувалась у лікарні в Сімнані через зараження коронавірусом, повністю одужала та була виписана», - повідомив ректор університету медичних наук в Сімнані Невід Данаї.

Таким чином 103-річна іранка стала найстаршою в світі людиною та другою в світі, старшою 100 років, яка вилікувалася.

Раніше в китайському Ухані одужав 100-річний пацієнт, в іранському місті Бем одужав 91-річний чоловік.

Як відомо, станом на ранок 18 березня у світі зафіксовано 198 178 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

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