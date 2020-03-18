ВООЗ закликає Південно-Східну Азію "агресивніше" боротися з коронавірусом

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала Південно-Східну Азію посилити «агресивні заходи» для боротьби з епідемією коронавірусу

Про це повідомляє ВВС.

«Всесвітня організація охорони здоров'я закликала Південно-Східну Азію посилити «агресивні заходи» для боротьби із зростаючим спалахом коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Інфекція продовжує поширюватися в регіоні, змушуючи країни закривати кордони.

Регіон ВООЗ країн Південно-Східної Азії включає 11 держав, майже в усіх з них зареєстровано випадки зараження Covid-19. Зокрема йдеться про Індонезію, Шрі-Ланку, Таїланд, Бангладеш і Північну Корею.

«Нам очевидно треба зробити більше і терміново», - заявив регіональний директор регіону ВООЗ для країн Південно-Східної Азії.

Як повідомляв Укрінформ із посиланням на дані онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 18 березня в світі зафіксовано 198 178 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

Фото: АА