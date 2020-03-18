За кордоном лікуються від коронавірусу 12 українців, понад 700 - на карантині

Лікування від коронавірусу за кордоном проходять 12 громадян України, на карантині перебувають 744.

Такі дані станом на 23.00 17 березня повідомило у Twitter Міністерство закордонних справ.

Зокрема, 12 громадян України проходять лікування: у Німеччині - 5, в Італії та Польщі – по 2, в Молдові, ОАЕ та Домініканській Республіці – по 1.

5 громадян України, інфікованих коронавірусом, одужали, з них четверо в Японії і один – в Італії.

На карантині перебувають 744 громадян України, зокрема, у Єгипті – 712 (у двох готелях), у Бразилії – 16, у Німеччині – 7, у Молдові, Домініканській Республіці та ОАЕ – по 3.

Одна громадянка України за кордоном померла від коронавірусу – це сталося в Італії 13 березня.

11758 наших співгромадян, яких коронавірус застав за кордоном, вже повернулися в Україну.

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За останніми даними, у світі зафіксовано 198 601 випадок зараження коронавірусом, з них 82 779 осіб одужали, 7 988 померли.

На території України зафіксовано 14 випадків захворювання на коронавірус Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.