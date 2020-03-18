У Чернівецькій ОДА розповіли про стан дітей з коронавірусом

Хворі на коронавірус троє дітей та їх матері, результати яких підтвердили 17 березня, почувають себе добре та не мають лихоманки й підвищеної температури тіла.

Про це повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

"Діти і їх матері, в яких підтвердили коронавірус, наразі почувають себе добре. Температури й лихоманки не мають, пневмонії також. Форма захворювання нескладна", - сказала Гусак.

Вона додала, що із 10 випадків захворювання на коронавірус на Буковині 7 - це контактні особи від людей, в яких виявили цю хворобу раніше.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні зафіксовано 14 випадків захворювання на коронавірус у трьох областях та Києві. З них два - летальні.