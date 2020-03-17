За кордоном “застрягли” понад 14 тисяч українців, які придбали тури у компанії Join UP!

За кордоном знаходяться 14 220 українців, які скористалися туристичними послугами компанії Join UP! Більшість з них — в Єгипті.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

“За відомостями туроператора Join UP!, станом на 16 березня 2020 року, за кордоном знаходиться 14 220 осіб, які придбали турпакети через туроператора Join UP!” - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в Єгипті перебуває 12 452 українських туристів. Наразі це дві категорії людей: туристи, чий відпочинок вже закінчився або буде перерваний дочасно через необхідність повернутися; туристи, які на цей час перебувають в готелях, зачинених на карантин – Reef Oasis Beach Resort 5* та Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* у Шарм-ель-Шейху та Desert Rose Resort 5* у Хургаді.

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”Повернення в Україну туристів, які мали зворотний виліт на 14, 15 та 16 березня, розпочнеться вже 17 березня. Ми плануємо завершити процес евакуації за 3-4 дні, тож сподіваємося, що вже до кінця тижня ви будете вдома”,- повідомили в компанії.

Окрім того, 827 туристів, які на цей момент перебувають у готелях, зачинених на карантин, туроператор просить залишатися на зв’язку з турагентами для отримання від них актуальної інформації відносно зворотних рейсів, “оскільки ми тримаємо з ними постійний зв’язок”. Орієнтовно евакуація цих людей відбуватиметься на цьому тижні, запевнили в компанії. Для вивезення туристів будуть виконані спеціальні рейси у співпраці з МОЗ України, на літаку будуть присутні лікарі-епідеміологи, а також наявні експрес-тести для перевірки пасажирів.

Окрім Єгипту, 1768 туристів перебувають зараз в інших країнах – на Шрі-Ланці, Кіпрі, Мальдівах, в ОАЕ, Таїланді, Індонезії тощо.

Однак з поверненням цієї категорії людей є складнощі, зазначають у компанії.

“На превеликий жаль, у зв’язку із тимчасовим закриттям Україною авіасполучення з 17 березня 2020, ми не можемо власними силами повернути цих туристів додому так швидко, як хотілося б”, - розповіли у пресслужбі.

За інформацією Join UP! для евакуації цих людей наразі розробляється план дій за участю авіакомпаній і компетентних державних інституцій: Міністерства закордонних справ України, Мінінфраструктури України, Державного агентства України з туризму та курортів. “Хочемо нагадати про важливість тримати зв’язок з вашими турагентами і готельними гідами, а також із консульськими службами країни вашого перебування”, - зауважили в компанії.

Також туроператор запевняє, що продовжує шукати рішення для кожного туриста.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство інфраструктури опублікувало перелік міжнародних авіарейсів, якими повертатимуть українців додому 17 березня.

Зокрема, 17 березня будуть виконуватися рейси з Єгипту, Грузії, Туреччини, Канади, США, Таїланду, Азербайджану, Вірменії, Ізраїлю, Молдови.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Опівночі з 16 на 17 березня в Україні припиняються регулярні пасажирські перевезення через кордон.

За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, у світі зафіксовано вже 174 961 випадок коронавірусу, кількість померлих становить 6705 осіб, одужали 77 658 людей.