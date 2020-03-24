У Тайвані порушника карантину оштрафували на $33 тисячі
Про це повідомляє AFP.
"Чоловік у Тайвані дуже дорого заплатив за свою нічну прогулянку - його оштрафували на один мільйон тайванських доларів ($33 000, - ред.) через похід до нічного клубу замість дотримання режиму карантину", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє AFP, чоловік, який повинен залишатися в обов'язковій двотижневій самоізоляції вдома після повернення з Південно-Східної Азії, однак був спійманий на вечірці у нічному клубі в Тайбеї під час рутинної поліцейської перевірки в неділю.
Порушнику карантину був виписаний максимально можливий штраф, оскільки його нічна пригода була визначена як «зловмисна».
Зазначається, що сама система контролю за людьми, які перебувають на карантині у Тайвані, дуже організована та жорстка. Місцеперебування осіб, які перебувають на карантині, відслідковується за допомогою системи GPS, яка, у разі виходу із приміщення особи, сповіщає поліцію.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710, з них понад 99 тисяч осіб одужали, померло 14 704 людини.