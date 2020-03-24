У Тайвані порушника карантину оштрафували на $33 тисячі

У Тайвані чоловіка, який вирішив порушити карантин заради відпочинку у нічному клубі, оштрафували на 33 тисячі доларів США.

Про це повідомляє AFP.

"Чоловік у Тайвані дуже дорого заплатив за свою нічну прогулянку - його оштрафували на один мільйон тайванських доларів ($33 000, - ред.) через похід до нічного клубу замість дотримання режиму карантину", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє AFP, чоловік, який повинен залишатися в обов'язковій двотижневій самоізоляції вдома після повернення з Південно-Східної Азії, однак був спійманий на вечірці у нічному клубі в Тайбеї під час рутинної поліцейської перевірки в неділю.

Порушнику карантину був виписаний максимально можливий штраф, оскільки його нічна пригода була визначена як «зловмисна».

Зазначається, що сама система контролю за людьми, які перебувають на карантині у Тайвані, дуже організована та жорстка. Місцеперебування осіб, які перебувають на карантині, відслідковується за допомогою системи GPS, яка, у разі виходу із приміщення особи, сповіщає поліцію.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710, з них понад 99 тисяч осіб одужали, померло 14 704 людини.