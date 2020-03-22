В Іспанії експерти вимагають тотальної ізоляції населення

Про це 69 відомих епідеміологів, молекулярних біологів та вчених інших галузей написали у своєму відкритому листі, в якому науковці закликали іспанський уряд до "тотальної" ізоляції населення, повідомляє DW.

У листі зазначається, що дозвіл на поїздки на роботу необхідно зберегти лише для працівників підприємств, що забезпечують базові потреби населення. При цьому ще більші обмеження свободи пересування експерти називають "невідворотними".

В іншому випадку, застерігають фахівці, "близько 25 березня" іспанська медична система зазнає колапсу. Однією з причин такої складної ситуації експерти називають той факт, що 18% населення Іспанії є старшими за 65 років.

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У своєму зверненні до іспанського народу прем'єр-міністр країни Педро Санчес попередив, що на жителів країни очікують "дуже важкі дні". Він закликав людей психологічно та емоційно до цього підготуватися. "Найгірше ще попереду", - зазначив Санчес, додавши, що Іспанія зараз стоїть перед найбільшим викликом з часів громадянської війни 1936-1939 років.

За словами прем'єр-міністра, необхідно виграти час для того, аби краще підготувати систему охорони здоров'я до навантаження та отримати потрібне обладнання.

З 15 березня в країні оголошено заборону на вихід з дому без поважних причин. Її запровадили на 15 днів, продовження заборони потребуватиме згоди парламенту. За порушення нових правил передбачено і штрафи та навіть ув'язнення.

Іспанія є другою за масштабами ураження новим коронавірусом країною Європи. Станом на суботу, 21 березня, в Іспанії було зафіксовано майже 25 тисяч випадків інфікування збудником хвороби Covid-19 - це майже на 5 тис. більше, ніж напередодні. Кількість жертв хвороби при цьому зросла до 1,3 тис. осіб.

Особливо сильно від коронавірусу постраждав регіон довкола столиці Іспанії Мадрида. Тут зафіксовано майже 9 тис. випадків зараження вірусом та близько 800 жертв Covid-19.

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