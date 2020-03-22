В італійській Ломбардії ввели жорсткі заходи проти пандемії коронавірусу

У найбільш постраждалому від пандемії коронавірусу регіоні Італії Ломбардії вживають нові обмежувальні заходи задля подолання вірусу.

Про це повідомляє BBC.

"В італійському регіоні Ломбардія запровадили більш жорсткі заходи, намагаючись вирішити проблему поширення коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Ломбардія - це найбільше постраждалий від пандемії коронавірусу регіон в Італії з 3095 летальними випадками.

Згідно з новими правилами, оголошеними губернатором регіону Аттіліо Фонтаною у суботу, заняття спортом та фізичні вправи на вулиці, навіть на самоті, забороняються. Також забороняється використання торговельних автоматів.

Бізнес просять закрити всі операції, окрім основних ланцюгів поставок. Роботи на будівельних майданчиках будуть призупинені, крім тих, що ведуться в лікарнях, на автошляхах та залізницях.

Всі щотижневі ринки просто неба тепер заборонені.

У суботу голова уряду Італії Джузеппе Конте наказав закрити на карантин усі "нежиттєвоважливі" підприємства в країні.

Супермаркети, аптеки, поштові відділення та банки, громадський транспорт продовжать працювати.

Під час телевізійного звернення до нації Конте зазначив "ми сповільнюємо виробничий двигун країни, але не зупиняємо його".

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Упродовж останньої доби в Італії зафіксували 6 577 нових випадків коронавірусу, що знову побило добовий рекорд - вчора повідомлялося про 4 670. Померло протягом минулої доби 793 людини, тоді як вчора повідомлялося про 627.

Станом на ранок 22 березня вірусом SARS-CoV-2 у світі інфікувались 307 280 людей. Загалом померли 13 049, ще 92 376 людей одужали.