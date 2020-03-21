В Італії за добу від коронавірусу померли 793 особи

За останню добу в Італії зафіксували 6 577 нових випадків коронавірусу, що знову побило добовий рекорд - вчора повідомлялося про 4 670.

Про це свідчать дані Worldometers.

Померло за минулу добу 793 людини, тоді як вчора повідомлялося про 627.

Всього на даний момент в Італії зареєстровано понад 53 тисячі випадків коронавірусу, загинули 4 825 осіб і одужали 6 072.

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Згідно з останніми даними, наразі у світі зафіксовано 286 696 випадків зараження коронавірусом, 11 889 смертей і 93 602 випадків одужання.

Фото: AA