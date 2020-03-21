В Італії коронавірус забрав життя 17 лікарів

В Італії від коронавірусу загинуло 17 лікарів, які лікували пацієнтів з Covid-19.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Національний інститут охорони здоров'я країни.

«Від Covid-19 померло 17 лікарів, і в цілому налічується 3654 медичних працівники, які заразилися», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 березня в світі зареєстровано 276 462 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 91 954 людини одужали й 11 417 померли.

В Італії, зокрема, зафіксували 47 021 випадків Covid-19, 4 032 смертей і 5 129 випадків одужання.