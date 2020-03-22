У світі понад 300 тисяч випадків зараження коронавірусом, 92 тисячі одужали

Станом на ранок 22 березня SARS-CoV-2 інфікувались 307 280 людей. Загалом померли 13 049, ще 92 376 людей одужали.

Про це свідчать дані на сайті Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса.

Найбільше інфікованих на території материкового Китаю. Там коронавірус підтвердили у 81 348 людей.

За межами материкового Китаю найгірша ситуація в Італії, де загалом від коронавірусу померли вже 4 825 людей, заразилися 53 578 людей, 6 072 людини одужали.

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Також значний показник захворюваності фіксують у США, де 27 474 інфікованих, Іспанії (25 496), Німеччині (22 364) та Ірані (20 610).

Фото: АА