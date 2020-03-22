В Ухані чотири дні поспіль не фіксують нових випадків коронавірусу

У китайському місті Ухань, який став епіцентром пандемії COVID-19, уже чотири дні поспіль не фіксуються нові випадки захворювання.

Про це повідомляє Сіньхуа.

«У суботу в місті Ухань провінції Хубей (Центральний Китай) не було зареєстровано жодного підтвердженого випадку зараження новою коронавірусною пневмонією COVID-19. Таким чином, в епіцентрі спалаху епідемії чотири дні поспіль зберігається нульовий рівень цього показника», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, за даними комітету у справах охорони здоров'я провінції Хубей, наприкінці суботи, 21 березня, загальна кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусною пневмонією COVID-19 у місті Ухань залишилася на рівні 50 005. У провінції Хубей цей показник становив 67 800 осіб.

Разом з тим, зазначає агентство, в суботу в провінції Хубей було зареєстровано 5 нових випадків з летальним результатом, серед яких чотири зафіксовані в Ухані.

Як повідомлялося, станом на другу половину 21 березня у світі зафіксовано 286 696 випадків зараження коронавірусом. 11 889 осіб померли, 93 602 - одужали.

Фото: АА