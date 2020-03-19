В Ухані свідомо занижують дані про випадки коронавірусу – лікар

Кількість нових випадків зараження коронавірусом у китайському місті Ухань - епіцентрі світової пандемії в Китаї, була модифікована під час візиту до міста голови КНР Сі Цзіньпіна.

Так стверджує один з місцевих лікарів на умовах анонімності, повідомляє Kyodo News.

"Кількість нових хворих на коронавірус в Ухані, епіцентрі спалаху вірусу в Китаї, була змінена під час візиту президента Сі Цзіньпіна минулого тижня", - сказав у четвер місцевий лікар.

Він зазначив, що ряд пацієнтів з симптомами хвороби були поспіхом звільнені від карантину, а частина запланованих тестувань потенційно хворих була призупинена.

Китайські органи галузі охорони здоров’я у четвер повідомили про відсутність нових випадків коронавірусної інфекції в Ухані, відзначивши, що місто вперше не має випадків місцевого поширення з моменту початку епідемії наприкінці минулого року.

Але лікар, який працює у місцевому карантинному закладі, зазначив, що заявам уряду "не можна довіряти".

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 березня на материковому Китаї вперше не було зареєстровано нових випадків зараження коронавірусом серед місцевих мешканців.

Станом на ранок четверга у світі офіційно зареєстровано 219 351 випадок зараження коронавірусом, з них 8 970 смертей та 85 749 випадків, коли пацієнти успішно одужали після зараження.