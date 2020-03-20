В Іспанії на коронавірус захворіли більше, ніж в Ірані - майже 20,5 тисячі

В Іспанії кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла до 20 412, натомість в Ірані офіційно зафіксовано 19 644 випадки.

Таким чином, Іспанія піднялася на третю позицію після Китаю та Італії у переліку країн світу, які постраждали від пандемії коронавірусу, свідчать дані сайту Worldometer.

Наразі у світі підтверджено 256 184 випадки коронавірусу. Згідно з даними сайту до п’ятірки країн за кількістю підтверджених випадків коронавірусу входять:

Китай (80 967)

Італія (41 035)

Іспанія (20 412)

Іран (19 644)

Німеччина (17 776)

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Натомість Іран випереджає Іспанію за кількістю летальних випадків, маючи 1 433 випадки порівняно з 1 041 в Іспанії. Всього у світі наразі 10 496 летальних випадків, викликаних коронавірусом.

Фото: MONICA TORRES/El Pais