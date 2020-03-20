В Іспанії на коронавірус захворіли більше, ніж в Ірані - майже 20,5 тисячі
Укрінформ
В Іспанії кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла до 20 412, натомість в Ірані офіційно зафіксовано 19 644 випадки.
Таким чином, Іспанія піднялася на третю позицію після Китаю та Італії у переліку країн світу, які постраждали від пандемії коронавірусу, свідчать дані сайту Worldometer.
Наразі у світі підтверджено 256 184 випадки коронавірусу. Згідно з даними сайту до п’ятірки країн за кількістю підтверджених випадків коронавірусу входять:
Китай (80 967)
Італія (41 035)
Іспанія (20 412)
Іран (19 644)
Німеччина (17 776)
Натомість Іран випереджає Іспанію за кількістю летальних випадків, маючи 1 433 випадки порівняно з 1 041 в Іспанії. Всього у світі наразі 10 496 летальних випадків, викликаних коронавірусом.
Фото: MONICA TORRES/El Pais